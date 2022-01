(VIDEO) SPOMENUO ĐOKOVIĆA I POBRAO GOLEME ZVIŽDUKE: Nakon velike drame prvi favorit otkrio formulu: Mislio sam na Novaka

Fantastičan meč četvrtfinala odigrali su 9. igrač svijeta Kanađanin Auger-Aliassime i Rus drugi reket svijeta, Danil Medvedev.

Auger-Aliassime imao je 2:0 u setovima odigrao je meč života, ali Medvedev je pokazo klasu te skupio snage za prokret.

Imao je Allassime meč loptu kod 5:4 u trećem setu, ali Medvedev se spasio te u tie-breaku osvojio osvojio svoj prvi set. Konačni rezultat bio je 7:6, 6:3, 6:7, 5:7, 4:6.

