(VIDEO) Skandal na US Openu: Prekinut meč polufinala, policija i redari na tribinama

Nezapamćene scene odigrale su se na prepunim tribinama polufinalnog meča US Opena između Coco Gauff i Karoline Muchove, priredili su aktivisti protiv uporabe fosilnih goriva.

Naime, kod rezultata 6:4, 1:0 za Gauff, grupa prosvjednika počela je izvikivati parole protiv uporabe fosilnih goriva i tako su prekinuli meč.

Osiguranje je krenulo maknuti prosvjednike s tribina, ali kada su napokon došli do njih dočekalo ih je neugodno iznenađenje.

Coco Gauff’s US Open semi-final against Karolina Muchova halted by climate change protestors in the stands. #usopen pic.twitter.com/qded3qEYBN

Vezali se lancima

Kada je osiguranje došlo do grupice, imali su što za vidjeti. Prosvjednici su se lancima vezali za sjedalice, dok se jedan zalijepio za tribine.

Morala je intervenirati i policija, a nakon 50 minuta uspjeli su prerezati lance i nekako odlijepiti prosvjednika od tribine.

US Open: Coco Gauff vs Karolina Muchova

Coco wins the first set 6-4

Second set in progress, Coco leads 1-0









Play suspended due to protests. Looks like protester is being escorted by security.#USOpen #USOpen2023

pic.twitter.com/tOnkV5sb41

