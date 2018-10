(VIDEO) SENZACIONALNA POBJEDA BORNE ĆORIĆA! Hrvat pomeo Federera i izborio finale s Đokovićem!

Hrvatski tenisač, Borna Ćorić, pobijedio je najboljeg tenisača svih vremena, Švicarca, Rogera Federera u polufinalu i ušao u svoje prvo finale Masters turnira gdje će igrati protiv Novaka Đokovića!

Hrvatski tenisač plasirao se u finale ATP turnira iz serije “masters 1000” u Šangaju, svladavši u polufinalu prošlogodišnjeg pobjednika, legendarnog Švicarca Rogera Federera sa 6-4, 6-4 za sat i 14 minuta igre.

Ćorić je do druge uzastopne pobjede protiv Federera, svladao ga je u lipnju u finalu Hallea, stigao dominantnom predstavom kako na servisu tako i sjajnim udarcima s osnovne linije.

Mladi je Zagrepčanin tijekom čitavog susreta izgubio samo devet poena u 10 igara na svom početnom udarcu, a u niti jednom gemu nije izgubio više od dva poena. S druge strane, dva je puta uspio oduzeti servis Federeru i to svaki put u prvoj igri seta.

Ćorić je sjajno servirao, imao je čak 78 posto ubačenog prvog servisa, osvojio je 84 posto poena nakon ubačenog prvog te 73 posto poena nakon ubačenog drugog servisa i stigao do svog prvog finala na turnirima iz serije “masters 1000” u karijeri.

Nedjeljni finale Ćoriću će biti peti u karijeri, ali sva četiri dosadašnja stizala su na turnirima nižega ranga. Dosada je osvojio Marrakech prošle i Halle ove godine uz poraze u finalima Chennaija i Marrakecha u 2016. godini.

Suparnik u finalu bit će mu srpski tenisač Novak Đoković koji je u polufinalu uvjerljivo nadigrao Nijemca Alexandera Zvereva sa 6-2, 6-1 za samo sat vremena igre. Đoković je plasmanom u finale Šangaja osigurao uspon s trećeg na drugo mjesto na sljedećoj ATP ljestvici koja će biti objavljena u ponedjeljak, a ovo mu je bila 17. uzastopna pobjeda.

Đoković i Ćorić dosada su se susreli dva puta, oba puta na zemljanoj podlozi i oba je puta uspješniji bio Đoković, u Madridu 2016. i Monte Carlu ove godine.

Nedjeljni finale igra se od 10.30 sati.

POLUFINALE:

BORNA ĆORIĆ (HRV/13) – Roger Federer (Švi/1) 6-4, 6-4

Novak Đoković (Srb/2) – Alexander Zverev (Njem/4) 6-2, 6-1

Brilliance from Borna!@borna_coric has his eyes on a semi-final spot…#RolexSHMasters pic.twitter.com/q6qs8FR8jV

— Tennis TV (@TennisTV) 12. listopada 2018.