(VIDEO) SENZACIJA NA MASTERSU! Vidno bolesni Đoković doživio težak poraz od autsajdera!

Ruski tenisač Karen Hačanov osvojio je ATP Masters 1000 turnir u Parizu pobijedivši u nedjelju u finalu Srbina Novaka Đokovića sa 7-5, 6-4.

Hačanovu je ovo bilo prvo finale na turnirima Masters 1000 serije, dok Đoković, koji će u ponedjeljak ponovno biti broj jedan svjetskog tenisa, u svojoj bogatoj kolekciji ima 32 naslova sa turnira ovog ranga.

Đoković i Hačanov (ATP 18.) su dosad igrali samo jednom, ove godine u osmini finala Wimbledona a slavio je Đoković. Inače, valja spomenuti kako je Srbin meč odradio bolestan, kašljući, šmrcajući i pušući nos.

Djokovic has been coughing, sneezing, spluttering all week. Could easily have pulled out but soldiered through. Khachanov was inspired though. #RolexParisMasters #ATPMasters1000 pic.twitter.com/pfcdTrdfYH

— TopTrevor (@TopTrevor) 4. studenoga 2018.