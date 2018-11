(VIDEO) PRONAŠLI KONTROVERZNU ĆORIĆEVU SNIMKU: ‘Argesivno drži nož i ponosan je’

Borna Ćorić svakako je jedan od najzaslužnijih što je Hrvatska svjetski prvak. Samim time postao je prilično zanimljiv stranim medijima, koji će trenutno izvući svakojake detalje samo kako bi podigli čitanost na njegov račun.

Ovog puta, s portala Lastwordontennis “pročešljali” su Bornine profile i pronašli snimku iz listopada, na kojoj se on snimio kako izvodi jedan od brojnih izazova, tada, popularnih na društvenim mrežama.

Nažalost, poklopilo se da on na snimci ima nož, kojim gađa između prstiju.

“Na ovim snimkama, iz jednog od Ćorićevih Instagram Storyja, vidi ga se kako agresivno drži nož i zuri u kameru, očito, ponosan na to što radi. Da ga nije briga pokazao je i kada je odgovorio: ‘Trebaš riskirati s vremena na vrijeme’, jednom zabrinutom navijaču na Twitteru”, piše portal lastwordontennis.

You have to take a risk from time to time

— borna coric (@borna_coric) 4 October 2018