(VIDEO) POLUDIO NAKON PORAZA: Nakon divljačkog poteza letjelo staklo, skoro stradao sudac!

Renzo Olivo, argentinski tenisač umalo je ugrozio zdravlje i život suca na turniru u Perugii.

Naime, Argentinac je igrao protiv Timofeia Skatova te izgubio. Nakon poraza, uzeo je lopticu i bacio ju visoko na tribinu, loptica je završila na zaštitnom staklu koje se razbilo i srušilo na tlo, nekoliko koraka od sučeve stolice.

I sam Argentinac bio je u šoku, ali na sreću nitko nije ozlijeđen. Olivo ima pet naslova u karijeri, uglavnom onih iz najnižeg ranga profesionalnog tenisa. Na Grand slamovima najbolji rezultat mu je drugo kolo Australian Opena i Roland Garrosa.

Unreal scenes on the challenger tour… After losing the match, Olivo hit (and destroyed!) a glass pane after smashing the ball in frustration.

Gladly, nobody got injured. pic.twitter.com/rnMm9bUeBV

— Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) July 8, 2021