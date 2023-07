(VIDEO) Pogledajte kako je tenisačica napravila nevjerojatan potez, a Zagrepčanka zavapila: ‘Odvratno ponašanje!’

Nesvakidašnja situacija dogodila se na WTA turniru iz serije 250 u Budimpešti u meču između Kineskinje Shuai Zhang i Mađarice Amarisse Kiare Toth.

Tijekom rezultata 5:5 u prvom setu Zhang je odigrala dobru lopticu, ali je dosuđen aut. Potom je prije sudačke provjere Toth obrisala trag. Zatim su započeli svađu.

Revoltirana Kineskinja žalila se sutkinji koja se nije imala priliku spustiti na teren i pogledati trag. Počela je žustra svađa između Kineskinje i sutkinje, a Zhang se na kraju potpuno slomila.

Nije uspjela kontrolirati emocije, uslijedio je napadaj panike, a nakon zvižduka s tribina na kraju je predala meč. Krenula je roniti suze, a pod pritiskom je pala i odlučila da ne može nastaviti meč.

Shocking scenes in Budapest:

Facing a local player, Zhang Shuai got robbed in a mark at 5-5, complained about the situation, was ignored and then booed. Retired minutes later with a panick attack — she admitted some mental health concerns recently. pic.twitter.com/JksMUzOHsI

— José Morgado (@josemorgado) July 18, 2023