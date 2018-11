(VIDEO) PAVIĆ I DODIG IZGUBILI NAKON VELIKE DRAME! Francuzi teškom mukom uzeli spasonosni bod

Pobjednika posljednjeg izdanja Davis Cupa u formatu koji odlazi u povijest doznat ćemo u nedjelju, nakon što su u subotnjem meču parova odigranom u Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut opravdali status najjače karike francuske reprezentacije te svladali Ivana Dodiga i Matu Pavića sa 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (3) za tri sata i 38 minuta.

Dodig i Pavić su tako i u trećem pokušaju ostali bez zajedničke pobjede u Davis Cupu, čemu su pridonijele neiskorištene prilike u prvom i drugom setu. Naš je par bolje započeo meč i u četvrtom meču imao ‘break-loptu’, ali je Mahut odlično odservirao. U sedmom gemu, na Dodigovom servisu, naš par nije iskoristio 40-15 i još jednu prednost te su Francuzi nakon više od pet sati igre u ovom finalu došli do prvog ‘breaka’ u Lilleu.

Sličan je scenarij bio u drugom setu. Hrvatski par imao je priliku za ‘break’ pri vodstvu 4-3, ali se Herbert spasio volejem. U devetom gemu Francuzi su ponovno slomili Dodigov servis i potvrdili ‘break’ za vodstvo 2-0 i setovima.

Kad je na početku trećeg seta i Mate Pavić izgubio servis, činilo se da za naš par povratka više nema. No, uslijedio je veliki preokret nakon što je Ivan Dodig spasio četiri ‘break-lopte’ u gemu koji je potrajao 12 minuta i spriječio Francuze da povedu sa 3-0. Herbert i Mahut su vodili 3-1 kad je uslijedilo buđenje hrvatskog para, koji je nizom od pet gemova odveo meč u četvrti set.

U četvrtom setu Dodig i Pavić su propustili tri prilike za ‘break’ u prvom gemu. Francuzi su do desetog gema osvojili svega tri poena protiv servisa hrvatskih tenisača, da bi sjajnim reternima došli do 0-40 i tri meč-lopte. No, uz sav pritisak s tribina, Mate Pavić s četiri uzastopna poena servisima spasio sve tri meč-lopte i sjajnim volejem donio izjednačenje na 5-5. Nažalost, kad su u ‘tie-breaku’ došli do četvrte meč-lopte, Francuzi su dovršili posao i ostali u igri za obranu naslova.

Nedjeljni program pojedinačnih mečeva započinje u 13 sati, a u prvom dvoboju će Marin Čilić prema nominaciji za suparnika imati Jeremyja Chardyja. No, prema onome što je Chardy pokazao protiv Borne Ćorića u petak, za očekivati je da će Yannick Noah dati priliku svom prvom igraču Lucasu Pouilleu da odvede finale do petog, odlučujućeg meča u kojem bi se Borni Ćoriću trebao suprotstaviti Jo-Wilfried Tsonga.

U dosadašnjoj 118-godišnjoj povijesti Davis Cupa, reprezentacija koja je prvog dana izgubila oba pojedinačna meča samo je jednom uspjela nanizati tri pobjede i doći do naslova. Bili su to tenisači Australije, koji su 1939. godine okrenuli meč protiv reprezentacije SAD-a na gostovanju u Haverfordu.

FRANCUSKA – HRVATSKA 1-2

Jeremy Chardy – Borna Ćorić 2-6, 5-7, 4-6

Jo-Wilfried Tsonga – Marin Čilić 3-6, 5-7, 4-6

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut – Ivan Dodig / Mate Pavić 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (3)