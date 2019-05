Photo by Adam Pretty/Getty Images

(VIDEO) PA ŠTO JE OVO? ON PSUJE I VRIJEĐA! Ludi australski tenisač napravio je scenu zbog koje će morati kući iz Rima

A da i ostavimo samo naslov, opet biste znali o kome se radi. Naravno, Nick Kyrgios je u pitanju. Drugo kolo mastersa u Rimu, protivnik po mjeri, Casper Ruud. Reklo bi se, neugodan meč, ali može to Kyrgios uzeti čak i kad je “pod pritiskom”. No, danas se opet izgleda ustao na potpuno krivu nogu. Te mu smeta publika, te mu smetaju linijski suci, a ne možeš ga umiriti ni ako mu “zvekneš” kazneni gem. Nastavlja on i dalje… I još jače.

Pri rezultatu 3:6, 7:6, 1:1 Kyrgios je zbog nesportskog ponašanja i vrijeđanja publike (tijekom cijelog meča žalio se na publiku da ga ometa pri serviranju i na linijske suce) kažnjen oduzimanjem gema jer je ranije tijekom meča već tri puta bio kažnjavan.

Na tu odluku suca je podivljao i bacio stolicu na teren. Zločesti dečko svjetskog tenisa svjestan da će mu uslijediti diskvalifikacija zatim je pokupio svoju opremu, pružio ruku suparniku, sucu i supervizoru te uz zvižduke talijanske publike napustio teren.

Što je to točno sve radio Kyrgios pogledajte u videu koji se nalazi na sljedećem linku.