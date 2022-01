(VIDEO) ‘OVO JE GROZNO, KAKAV KRETEN’ Pogledajte napad na rusku zvijezdu, sve se dobro čulo

Autor: I.K.

Nakon što je u maratonskom i vrlo napetom nedjeljnom finalu Australian Opena doživio poraz od Rafaela Nadala, ruski teniski majstor Danil Medvedev nije bio sretan ponašanjem navijača na tribinama Rod Laver Arene u Melbourne Parku.

Poslije poraza, Medvedev je reagirao riječima da će ubuduće igrati samo za sebe, ističući da je ‘ovaj dečko prestao sanjati’. Dodao je da mu nastupi na velikim turnirima više nisu toliki užitak, a povod je bila upravo atmosfera koju je doživio u Melbourneu.

Kakav je bio ugođaj koji je rusku tenisku zvijezdu izbacio iz takta, dočarat će i jedan prizor s tribina koji je privukao pozornost nakon što su se dojmovi velikog finala već slegnuli. Na snimci se čuju neugodne riječi usmjerene Medvedevu.

Ljudi negodovali

‘Natrag u Rusiju!’, bio je jedan od uzvika s tribina, što je izazvalo negodovanje dosta ljudi koji su to čuli. Na jednoj zabilježenoj snimci čuje se reakcija uz riječi – ‘ovo je grozno, kakav kreten’.

100% agree- lots of wankers at the game last night. pic.twitter.com/YIoi932UlB — that can’t happen (@thatcanthappen1) January 31, 2022

Nekad je to bilo zabavnije

Riječi koje je posvetio ponašanju publike pokazuju da Medvedevu status igrača protiv kojeg se navija ne pada lako. Nekada je to bilo drugačije, dosta zabavnije, poput prepucavanja s navijačima u New Yorku 2019. tijekom US Opena.









Tada je Rus sarkastično zahvalio ljudima na tribinama, uz riječi da je njihova energija kojom su se okrenuli protiv njega bila pravi poticaj da dođe do pobjede.

‘Želim da svi ovo znate kad odete na spavanje – dobio sam zbog vas’, govorio je tada Medvedev, slušajući uzvike negodovanja i zvižduke s tribina.