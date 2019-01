(VIDEO) NEZAPAMĆENI SKANDAL NA GRAND SLAMU! Španjolac izgubio živce, divljao i bacao stvari nakon poraza

Jedan od najdramatičnijih mečeva na ovogodišnjem Australian Openu odigrali su u osmini finala Japanac Kei Nishikori i Španjolac Pablo Carreno Busta. Posebice je zanimljivo bilo na samom kraju meča kada je Busta podivljao zbog suca.

Slavio je na kraju Japanac 6-7 (8/10), 4-6, 7-6 (7/4), 6-4, 7-6 (10/8) nakon pet sati i pet minuta igre, a Španjolac je na kraju meča odbio čestitati sucu. Umjesto toga, vikao je na njega i bacao torbu po terenu.

Busta je poludio zbog jedne odluke suca u tie-breaku seta kada je Španjolac imao 8-5 prednost, a nakon toga je Japanac nanizao pet poena i dobio meč.

Nakon meča Carreno Busta se oglasio i ispričao za svoj potez.

“Očito je da sam užasno tužan, jer nakon pet sati igre način na koji sam napustio teren nije bio korektan i zbog toga mi je žao. Ali mislim da je sudac pogriješio, sudac koji je bio blizu terena je pogriješio, a ja sam nakon tog poena izgubio glavu. Žao mi je što sam na ovakav način ispao s Australian Opena jer sam igrao zaista dobro i odigrao sam nevjerojatan meč”, rekao je nakon meča Carreno Busta.

“Imate oko sokolovo. Ja zovem oko sokolovo i pokaže se da je loptica bila dobra, a sudac, ne znam zašto, on kaže da je poen za Nishikorija. Ako on misli da je poen za Nishikorija, zašto onda zvati oko sokolovo. Ako zovem oko sokolovo, a lopta je u autu, onda sam izgubio pravo na oko sokolovo. A zvao sam ga, lopta je bila unutra, a izgubio sam poen. Nije mi jasno”, naglasio je Španjolac.

Pablo Carreno Busta left the court screaming at the umpire after his Australian Open defeat by Kei Nishikori. https://t.co/6uS5ZYA9Rk pic.twitter.com/NQVKeFX1YP

KING KEI 👑🇯🇵@keinishikori comes through his third five-setter of the #AusOpen 2019 💪

But Carreno Busta is absolutely livid with the umpire 😠 pic.twitter.com/XxexGloEOA

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 21. siječnja 2019.