(VIDEO) ‘NEKA SAMO JOŠ JEDNOM OVO NAPRAVI’! Šesta igračica svijeta poludjela na ‘klinku’ s druge strane mreže

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Maria Sakkari plasirala se u treće kolo Australian Opena nakon što je sa 3:6, 7:5, 6:3 pobijedila Ruskinju Dijanu Shnaider. Šesta igračica svijeta će u 3. kolu igrati protiv Kineskinje Lin Zhu koja je izbacila Jil Teichmann u dva seta, bilo je 6:2, 6:2.

Teže od očekivanog namučila se protiv 18-godišnjakinje koja je 106. na WTA listi, a u glavni turnir je ušla kroz kvalifikacije. Pokazala je itekako veliki potencijal.

Ruskinja je igrala vrlo agresivno i pogađala neke nemoguće lopte, a u drugom setu se vratila nakon što je gubila 4:1. Kod vodstva Sakkari 5:4 u drugom setu Shnaider je kod izjednačenja pogodila as, pogledala prema Sakkari i glasno viknula.





Bilo je glasno

Odmah u slijedećem pogodila poenu sjajnu forhend dijagonalu koju Sakkari nije uspjela vratiti. Okrenula se prema Grkinji i ponovno glasno uzviknula.

Grkinja se prvo nasmijala, a onda iznervirala i krenula prema sucu. Vrlo glasno je rekla: “Još jednom ako vikne prema meni…” sudac ju je prekinuo i smirio:

“Mislim da to nije bilo upućeno tebi izravno.” Grkinju nije to previše smirilo pa je još glasnije rekla: “A ne, ne, išla je prema meni. Još jednom ako to napravi, zvat ću glavnog suca.”