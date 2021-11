(VIDEO) ‘NAS I RUSA 300 MILIJUNA’! Srbi slali poruke podrške Rusima protiv Španjolske

Ruski tenisač Danil Medvedev i njegova Davis Cup reprezentacija, uspjela se plasirati u četvrtfinale tog natjecanja nakon što su izbacili Španjolsku u dramatičnom meču parova.

Ruska reprezentacija je tako učinila veliku uslugu i reprezentaciji Srbije, koja je ovom pobjedom Rusije ipak izborila plasman u četvrtfinale Davis Cup natjecanja, u kojem će se susreti s Kazahstanom.

Ovaj susret je izazvao veliko zanimanje u reprezentaciji Srbije, čiji su igrači vrlo emotivno proživljavali meč, te su čak i slali poruke Ruskim reprezentativcima tijekom susreta.

Neće reći koji

Tako je Medvedev na presici otkrio kako su mu Srbi slali poruke tijekom meča:

“Jednog dana Novak Đoković će me morati pozvati na večeru zbog onoga što smo uradili. Bilo je smiješno jer su nam tijekom meča parova neki Srbi, neću reći koji, slali poruke na mobitele hrabreći nas da pobijedimo”, rekao je Medvedev, koji je naglasio kako njegovoj reprezentaciji je jedino bilo bitno pobijediti.

'We were already receiving messages from some people from Serbia. I'm not gonna say who' 😂

— Davis Cup (@DavisCup) November 29, 2021