(VIDEO) MURRAY DOŽIVIO SLOM PRED KAMEROM I ŠOKIRAO SVIJET: ‘Ovo je kraj, ne mogu više’

Britanac Andy Murray, jedan od najboljih tenisača današnjice, šokirao je svijet izjavom kako će se povuči iz tenisa. Novinarima je u suzama otkrio kako će mu Wimbledon biti posljednji turnir u karijeri.

Murray je posljednjih godinu i pol prolazio kroz pakao zbog ozljeda i uoči prvog Grand Slama ove sezone, Australian Opena, otkrio je kako će se morati povuči u mirovinu puno prije vremena.

Murray nije mogao suzdržati suze nakon pitanja jednog nonivnara kako se osjeća. Krenuo je odgovarati, ali se slomio i zaplakao.

“Nisam dobro. Strašno me boli i to traje već 20 mjeseci. Pokušao sam sve kako bi riješio problem s kukom, ali ne pomaže. Bolje mi je nego prije, ali i dalje boli. Mogu igrati tenis, ali ne na razini koju želim. Bol je jednostavno prevelika i ne želim više igrati na taj način. Dao sam sve od sebe”, izjavio je Murray.

Trebao se oprostiti, kao što je i red, pred svojom publikom na najslavijem Grand Slamu, Wimbledonu, no, možda neće izdržat do tada.

“Moram stati, ne mogu više igrati i misliti kad će bol prestati. Planirao sam eventualno igrati još do Wimbledona jer je to turnir na kojem bih se želio oprostiti, ali iskreno ne znam hoću li moći izdržati do tada, trpjeti ovu bol još nekoliko mjeseci. Da, Australian Open bi mogao biti moj zadnji turnir”, izjavio je Murray.

Murray je trenutačno 230. tenisač svijeta, a najveći uspjesi u karijeri su mu dva osvojena Wimbledona i US Open, ima i dva zlata s Olimpijskih i jedan osvojeni Davis Cup. Ukupno je igrao osam Gland Slam finala, a osvojio je 45 ATP naslova.