(VIDEO) Martić oduševila na startu Wimbledona: Sjajan potez Hrvatice protiv ranjene protivnice

Počeo je glavni turnir Wimbledona, prvi dan imao je i prekid zbog kiše u Londonu, a prije nego su vremenske prilike sve natjerale na koji sat čekanja, svoj posao na terenu uspješno je završila Petra Martić.

Martić je to napravila skraćenim putem, predajom 18-godišnje Čehinje Linde Fruhvirtove zbog ozljede koljena zbog koje je mlada češka tenisačica odlučila prijevremeno završiti meč nastup dok je gubila sa 7:5, 6:7(5), 4:1.

Bila je to napeta borba u najvećem dijelu dvoboja, a početak kraja za Fruhvirtovu dogodio se nakon što joj je koljeno stradalo dok je bila u trku prema mreži pokušavajući dostići lopticu na vlastitoj set-lopti u ‘tie-breaku’ drugog seta.

Nakon što se dogodio teški trenutak na terenu, Martić je ubrzo došla na stranu mreže 18-godišnje Čehinje i bila je uz Fruhvirtovu koja je bila u suzama i dugo nije ustajala, čekajući pomoć fizioterapeuta.

Poslije intervencije, mlada češka tenisačica ipak je krenula dalje. Osvojila je drugi set, ali u trećem ipak više nije mogla izdržati do kraja na terenu.

Martić je oduševila svojim potezom dok su trajali teški trenuci za protivnicu, a nakon prolaska dalje, svoj idući izazov na travi Wimbledona imat će u drugom kolu protiv još jedne mlade tenisačice, 20-godišnje Francuskinje Diane Parry.

