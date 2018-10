(VIDEO) KONTROVERZNA PREDAJA DIGLA PUNO BUKE! Poznati tenisač odustao u posljednjem poenu meča

Gotovo neviđena situacija dogodila se na početku ATP turnira u Moskvi. Uzbekistanski tenisač Denis Istomin predao je meč Litavci Ricardasu Berankisu pri rezultatu 4:6, 4:5 i 0:40 za protivnika.

Istomin je najednom odlučio predati meč jer je u posljednjem poenu ozlijedio gležanj, ali teniska javnost smatra kako je čak i s tom ozljedom mogao pričekati posljednji servis i odati poštovanje protivniku.

Istomin retires 6-4 5-4 *40-0 down….. might be serious tho. pic.twitter.com/he597sqlpa

And this is Istomin walking out the court….

tbh looks a bit exagerated to retire at that point, but you never know without proof of suspicious odds movements. pic.twitter.com/MpTAsVkXvq

