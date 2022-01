(VIDEO) JELENA DOKIĆ SE SLOMILA U SUZAMA: Nedavno prekinula s Hrvatom, nove emocije su svi gledali…

Dok se Australian Open u svojem drugom tjednu bliži završnici turnira, jedna od velikih priča u ženskoj konkurenciji je 32-godišnja Francuskinja Alize Cornet, koja poslije puno nastupa na najvećoj sceni slavi ulazak u četvrtfinale na Grand Slam razini prvi put u karijeri. Cornet je u osmini finala priredila iznenađenje slavivši protiv Simone Halep, a nakon meča, uspjela je na drugačiji način slomiti i Jelenu Dokić, rođenu Osječanku koja je tijekom karijere igrala za Australiju i Srbiju.

Dokić je po završetku meča obavila razgovor s Cornet na terenu, a u jednom trenutku su poznatu Srpkinju s adresom u Australiji obuzele emocije. Suze su krenule dok se prisjećala jednog ranijeg Australian Opena na kojem se mogla sresti s danas 32-godišnjom Francuskinjom.

Dogodilo se to još 2009., kada je Dokić stigla do četvrtfinala iako je u tom trenutku bila 189. tenisačica svijeta, igrajući s pozivnicom za nastup na australskom Grand Slam turniru. Tada joj je u borbi za polufinale protivnica mogla biti Cornet, no Francuskinja je pala u napetom dvoboju s Ruskinjom Dinarom Safinom, s dvije propuštene meč-lopte u porazu u osmini finala.

Dokić i Cornet tada se nisu srele na terenu u Melbourneu, no to se dogodilo 13 godina kasnije, s prisjećanjem na taj dvoboj koji se mogao dogoditi. ‘Imala si nekoliko meč-lopti, znam kako ti je tada bilo, a kada vidim tvoje emocije, shvaćam koliko ti znači prvo četvrtfinale u karijeri na Grand Slam turnirima’, opisala je Dokić, nakon čega je dočekala uzvrat francuske tenisačice.

Cornet je uzvratila da njezina priča govori kako nikad nije kasno, a potom je natjerala Dokić na suze. ‘S obzirom na sve što si prošla nakon karijere, mislim da svi trebamo čestitati tebi. Bila si sjajna igračica, a sada si sjajna i dok komentiraš mečeve’, bile su riječi francuske tenisačice nakon kojih su krenule suze, a pao je i zagrljaj.

Thanks @Channel9 @wwos for playing the beautiful interview by Jelena Dokic with Alize Cornet again in full just now. Jelena Dokic was a great tennis player and she is an outstanding commentator now. #JelenaDokic #AlizeCornet #AusOpen 🎾 pic.twitter.com/4ruQWF62kM

— Peter Murphy (@PeterWMurphy1) January 24, 2022