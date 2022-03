(VIDEO) IZLJEV BIJESA SKORO ZAVRŠIO TRAGIČNO: Sudac ‘spustio’ gledatelju

Nik Kyrgios poznat je po svojim ispadima na terenu i van njega, a ovaj put dao si je oduška nakon što je izgubio od Rafe Nadala 2:1 u setovima u četvrtfinalu Indian Welsa.

Naime tijekom cijelog susreta Kyrgios žalio se na navijače koji su bili podosta glasni, da bi na kraju svoju frustraciju izbacio na suca vičući na njega da smiri gledatelje.

Na kraju sudac je rekao jednom gledatelju: “Deset tisuća ljudi je došlo na meč, a samo ti se dereš kao lud”.

"Ten thousand people who want to watch tennis here and you are the only one screaming like crazy" 🎤

Skoro pogodio dječaka

No to nije pomoglo Kyrgiosu koji je na kraju izgubio susreta, te je cijelu svoju frustraciju iskalio na reketu nakon što je čestitao Nadalu na pobjedi.

Nakon što se rukovao s Nadalom i sucem meča Bernardesom, Nik je svom snagom zabio reket o pod, da bi se ovaj odbio i skoro pogodio sakupljača lopti na kraju terena.

Nick Kyrgios’ temper tantrums creating a dangerous environment for everyone involved. barely two weeks after Alexander Zverev whacked his racket against the umpire’s chair. and this is supposed to be a “poised” sport? pic.twitter.com/422PnfesE3

