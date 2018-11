(VIDEO) HRVATSKA PRVAK SVIJETA U TENISU! Čilić pomeo Francuza i donio drugi Davis Cup

Hravatska je pobjednik Davis Cupa! Po drugi put u povijesti naši su tenisači na krovu svijeta zahvaljući pobjedi Marina Čilića 7-6 (3), 6-3, 6-3 koju je ostvario protiv Lucasa Pouillea, najbolje rangiranog francuskog tenisača u Lilleu, nakon dva sata i 19 minuta igre pred 25.000 gledatelja na stadionu Pierre Mauroy.

No, Francuzima ni to nije pomoglo. Nisu uspjeli obraniti naslov, iako su sve pokušali. Marin Čilić je odveo Hrvatsku među deset reprezentacija koje se mogu pohvaliti da su više o jedanput osvojile najstarije momčadsko tenisko natjecanje, koje je u nedjelju u Lilleu otišlo u povijest, a kao posljednji pobjednik ostat će upisana Hrvatska.

First blood to Croatia in this all-important fourth rubber in Lille. @cilic_marin clinches the tie break 73 to move one-set up 🇫🇷1️⃣🆚2️⃣🇭🇷 #DavisCupFinal pic.twitter.com/WGWcQ1MgbP — Davis Cup (@DavisCup) 25. studenoga 2018.

Na gotovo do kraja ispunjenom stadionu Pierre Mauroy hrvatski su tenisači na predstavljanju dočekani zvižducima domaćih navijača, pogotovo Mate Pavić i Marin Čilić, a oduševljeno pozdravili svoju reprezentaciju i ulazak Lucasa Pouillea u igru. Uoči dvoboja s velikog video-zida odzvanjale su poruke podrške koje je izgovorio Yannick Noah nakon jučerašnjeg trijumfa parova. No, hrvatski se navijači nisu dali nadglasati i poslali su glasnu poruku podrške Marinu Čiliću.

Croatia is now just one set away from a second #DavisCup title!@cilic_marin moves two sets up over Lucas Pouille. 🇫🇷1️⃣🆚2️⃣🇭🇷 #DavisCupFinal pic.twitter.com/6wuH9nAdcx — Davis Cup (@DavisCup) 25. studenoga 2018.

U izjednačenom prvom setu najbolji hrvatski tenisač nije dobro servirao, ali sve ostalo je radio dovoljno dobro da nije dopustio priliku Lucasu Pouilleu da mu zaprijeti na servisu. Odluka je ostavljena za ‘tie-break’, u kojem je od 3-3 Čilić odigrao sjajna četiri poena i došao do prvog seta koji je smirio francusko oduševljenje.

U drugom setu je nastavio igrati na isti način. Pouille se držao dobro servirajući i ponekad znao iznenaditi samo skraćenim loptama. No, to nije bilo dovoljno da bi se sedmog tenisača svijeta izbacilo iz ritma. Čilić je napravio prvi ‘break’ u meču za vodstvo 4-2 i potvrdio ga u sljedećem gemu u kojem je Francuz došao do izjednačenja, ali ne i do prilike za oduzimanje servisa. Pouille se kod 2-5 izvukao spasivši 0-40 i još jednu prednost, da bi u sljedećem gemu Čilić neobranjivim forhendom stvorio prednost od 2-0 u setovima.

Mnogima su se vratila sjećanja na Zagreb 2016. i meč protiv Del Potra, ali scenarij finala u Lilleu nije uključivao preokret. ‘Break’ za 3-2 doveo je Čilića na prag velikog iskupljenja. Kod 5-3, nakon dva sata i 17 minuta Čilić je došao do 0-40. Na prvu meč-loptu Pouille je zabio as. Na drugu meč-loptu Čilić je napao, ali je promašio volej. Na treću je pogodio savršen lob i donio Hrvatskoj drugi Davis Cup, posljednji kakav se igrao 118 godina.

FRANCUSKA – HRVATSKA 1-3

Jeremy Chardy – Borna Ćorić 2-6, 5-7, 4-6

Jo-Wilfried Tsonga – Marin Čilić 3-6, 5-7, 4-6

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut – Ivan Dodig / Mate Pavić 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (3)

Lucas Pouille – Marin Čilić 6-7 (3), 3-6, 3-6