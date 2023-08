(VIDEO) Hrvat ostao bez finala nakon epske borbe: Jedan poen će se pamtiti

Borna Ćorić na žalost nije se uspio plasirati u finale ATP turnira u američkom Winston-Salemu protiv Argentinca Sebastiana Baeza.

Naš najbolji tenisač odigrao je epski meč, koji je trajao čak tri sata i 20 minuta, ali je na kraju koncentriraniji Baeza slavio 3-6, 7-6 (4), 6-7 (2) i tako s 2:1 u setovima iz finala izbacio Bornu.

Ćorić se cijeli meč mučio protiv 22-godišnjeg Argentinca, izgubio je prvi set, da bi se u drugom uspio vratiti u tie-breaku, a u trećem je Borna vratio servis i došao do 6:6, ali je Baez bio bolju u 13-oj igri od našeg tenisača.

Into the final 🔒@sebaabaez7 defeats Borna Coric 6-3 6-7 7-6 to secure his spot in the Winston-Salem final 💪@WSOpen | #WSOpen pic.twitter.com/PcF9QefyMA

— ATP Tour (@atptour) August 26, 2023