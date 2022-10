(VIDEO) HRVAT JE KRENUO NA PROVOKATORA: Ovo od njega nitko nije očekivao: ‘Rekao mi je da začepim, a onda me odgurnuo!’

Teniski zaljubljenici nisu naviknuti na puno žestokih scena na terenu kakve se znaju vidjeti u sportovima u kojima su tjelesni kontakti i dueli normalna stvar. Ipak, ako netko na terenu iskoči ‘izvan tračnica’, zna se dogoditi i nered kakav je nedavno bio zabilježen tijekom ATP Challengera u Orleansu, u Francuskoj, sa situacijom na rubu teškog incidenta.

Susreli su se Bugarin Adrian Andreev i Francuz Corentin Moutet, bugarski tenisač slavio je nakon puno borbe, s 2:6, 7:6(3), 7:6(2), a potom, nije ostalo na ‘iskrama’ samo dok je ovaj meč trajao.

Bilo je odgurivanja i naguravanja, prijetio je i dodir glavama prilikom pozdrava na mreži, a situacija je došla do točke da je u akciju morao sudac u stolcu.

Slučaj iz nedavnog dvoboja u osmini finala ATP Challengera u Francuskoj je odjeknuo, ali nije to bila prva tako žestoka reakcija kakva se događa na mreži, a vjerojatno niti posljednja. ‘Ružno’, opisao je poznati portugalski teniski novinar Jose Morgado ovu situaciju koju je približila snimka.

Adrian Andreev and Corentin Moutet got physical after their match in Orleans. Ugly. https://t.co/c74cug7YGW

— José Morgado (@josemorgado) September 29, 2022