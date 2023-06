(VIDEO) Federer utišao napade iz Srbije: Žestoko su na njega krenuli, pogledajte što je poručio

Autor: Ivor Krapac

Roger Federer je ovih dana bio meta napada u medijima u Srbiji zbog toga što je izostala njegova javna čestitka Novaku Đokoviću nakon što je Đoković osvojio Roland Garros, čime je došao do rekordnog 23. naslova u karijeri na Grand Slam turnirima.

Nitko u povijesti u muškom tenisu nema toliko puno, uspjeh je fascinantan, a s obzirom na to da zna i dobro razumije sport u kojem je postao legenda, jasno je da je trebalo doći vrijeme da se i Federer pokloni Đokovićevom uspjehu. Švicarac je to napravio danas u Londonu, dok je bio na otvaranju dvaju novih teniskih terena za tamošnju djecu na istoku grada.

“Nevjerojatno je što je Novak napravio, sjećam se kada sam ja došao na Tour i kada je Sampras imao 14 naslova, činilo se da će to trajati vječno, a onda sam ja došao do 15 i kasnije do 17”, prisjetio se Federer kako je to išlo.





Utrka u kojoj je Đoković sada na vrhu ispred Rafaela Nadala još uvijek je aktivna s obzirom na to da je Španjolac najavio povratak u sljedećoj sezoni, no mogao bi je dočekati i s tri naslova na Grand Slam turnirima manje nego ih ima srpski teniski as – u slučaju da Đoković do kraja godine osvoji Wimbledon i US Open.

Federer je ostao na 20 trofeja, a u Londonu se vratio na veliku utrku u kojoj je sudjelovao.

“Gurali smo se do 20 naslova, ne sjećam se tko je došao prvi, Rafa je otišao na 22 naslova, a Novak ga pretekao. Čini se da će tako ići još dugo, što je sjajno. Želim mu sve najbolje, način kako to radi, više nije najmlađi, izgleda mlad i radi stvari koje rade mladi ljudi, ali nije to lako”, rekao je Švicarac.

“Bila je to nevjerojatna pobjeda, ne bih mogao biti sretniji zbog njega”, zaključio je Federer o Đokoviću.

Podsjetimo, u medijima u Srbiji bilo je prozivanja zbog toga što se Federer nije javio s čestitkom, a i napada da je time “pokazao svoje pravo lice”, kako smo pisali.

Federerovu reakciju je u videu približio Sky Sports, a možete ga pogledati – ovdje.