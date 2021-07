(VIDEO) EMOCIJE PREPLAVILE I HRVATSKOG ASA! Pogledajte kako je Goran slavio s Đokovićem

Autor: I.K.

Novak Đoković je treći put zaredom i šesti put ukupno otišao do kraja na travi Wimbledona, a velika pobjeda kojom je 34-godišnji Beograđanin stigao do 20. naslova u karijeri na Grand Slam turnirima bila je vrlo emotivna i Goranu Ivaniševiću.

Goran i Wimbledon su posebna zajednička priča iz igračkih dana hrvatskog teniskog velikana. Posebna priča nastavlja se i kada je Ivanišević u trenerskoj ulozi, u Đokovićevom ‘boksu’, s emocijama koje su i dalje jake kada je vrijeme slavlja.

Hrvatski teniski zaljubljenici sjećaju se kako je to izgledalo 2001., kada je Goran u finalu protiv Patricka Raftera stigao do najvećeg naslova u igračkoj karijeri. Emocije su izbile na površinu i dok je hrvatski teniski velikan u trenerskoj ulozi slavio Đokovićev novi veliki naslov, a kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Sjećanja se vratila 20 godina unatrag

Ovo slavlje u ‘boksu’ nakon finala podsjetilo je na Goranov Wimbledon unatrag 20 godina, a možda je i zbog toga ovaj naslov u suradnji s Đokovićem bio toliko poseban.

Nakon što je u petak izborio finale točno na 20. godišnjicu Ivaniševićeve pobjede u finalu, Đoković je kazao da na taj datum nije smio izgubiti od Kanađanina Denisa Shapovalova i zbog Gorana, a dva dana kasnije sjajni Srbin pobrinuo se za novo slavlje.

Priča ide dalje

Novak Đoković uskoro će usmjeriti pozornost na Olimpijske igre u Tokiju na kojima predvodi popis sudionika muškog turnira, a zatim će u prvom planu biti US Open na kojem želi ostvariti kalendarski Grand Slam, sva četiri najveća naslova u istoj godini.

Uspije li u tome, izbio bi na vrh vječne ljestvice tenisača po broju osvojenih Grand Slam naslova. Ovogodišnjom pobjedom na travi Wimbledona izjednačio se s velikim rivalima Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom, a US Open na kraju ljeta bit će jako zanimljiv i zbog nastavka te utrke.