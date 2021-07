(VIDEO) ĐOKOVIĆ ZAVRŠIO NA JADRANU! Tamo su vlasti prekršili pravilo i dali mu dozvoli za jednu intimnu stvar

Autor: P. V.

Novak Đoković nije otišao u Beograd, kako se očekivalo, već je završio na Jadranu. Nakon šestog osvojenog Wimbledona i ukupno 20. jubilarnog Grand Slam turnira u karijeri, Nole se ukazao u Crnoj Gori.

Stigao je u Sveti Stefan, a tamo ga je dočekalo mnoštvo obožavatelja. Dočekan je ovacijama i pljeskom, a tamo je doputovao samo iz jednog razloga.

Naime, kako pišu mediji posjetio je otok Sveti Stefan i tamošnje vlasti su mu izašle u susret, iako je trenutačno zatvoren za turiste.

Crna Gora ispred Beograda

Tamo su se Jelena i Novak vjenčali prije sedam godina i sad su imali želju posjetiti crkvu gdje su izrekli “sudbonosno da”. Neki srpski mediji pomalo su i iznenađeni ovom odlukom jer je tako “Jadran dobio prednost u odnosu na Beograd.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Бунт Црна Гора (@bunt_cg)









Novak Đoković je u Wimbledonu osvojio svoj šest naslov u All England Clubu, a to mu je već jubilarni 20. u karijeri. Tako se poravnao s Rafaelom Nadalom i Rogerom Federereom i već na US Openu tražit će rekord, ali i još jednu stvar.

Ako osvoji naslov u New Yorku, postat će prvi u Open eri koji je osvojio sva četiri u istoj sezoni.