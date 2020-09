(VIDEO) ĐOKOVIĆ ZAURLAO PREMA IVANIŠEVIĆU! Nakon meča ponudio objašnjenje za taj potez

Novak Đoković pobjedom 6:1, 6:4, 6:1 protiv Damira Džumhura krenuo je na US Openu.

Iako je protivniku prepustio samo šest gemova, Đoković nije bio zadovoljan igrom, pa je tako u završnici drugog seta zaurlao prema svom timu kojeg je dio i Goran Ivanišević. Video pogledajte ovdje.

‘Ni prvi, a vjerojatno ni posljednji put da sam urlao prema svom stožeru. Ponekad se takve stvari dogode. Bio sam frustriran igrom, nekim udarcima koje sam izveo. Urlikom sam to izbacio iz sebe. To je intenzitet, stalo vam je do pobjede. Da mi nije stalo, ne bih bio ovdje’, rekao je Đoković pa dodao:

‘Uvijek igram s puno energije i nekad moram ovako reagirati da vratim fokus. Bitno je imati boks, da se možete okrenuti prema njima, nema veze je li stadion pun ili prazan. Očekujete da budu s tobom i daju ti podršku.’

U drugom kolu Đokovića čeka 44. tenisač svijeta Kyle Edmund.