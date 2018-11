(VIDEO) ĐOKOVIĆ PROGOVORIO O LGBT TENISAČIMA: Stavom podijelio Srbiju

Novak Đoković ponovo se vratio na sam vrh ATP ljestvice i aposlutni je vladar teniskih terena. Samim time ponovo je privukao nevjerojatnu medijsku pažnju, te je njegovo mišljenje o mnogim temama relevantno.

Ovog puta na pressici je odgovarao na pitanja o LGBTQ tenisačima i svojim stavom podijelio je Srbiju.

“Nemam ništa protiv toga. Svatko ima pravo na svoju seksualnu orijentaciju, želju i smjer života. Poštujem to”, krenuo je Nole.

Teniski svijet nije imao puno primjera igrača pripadnika LGBTQ zajednice, a jedna od najpoznatijh je Billie Jean King, koja je “izašla iz ormara” još osamdeseth godina prošlog stoljeća. Mnogi su tada njezin potez smatrali hrabrim, a čini se da isto mišljenje ima i Đoković.

“Ne gledam ljude drugačije ako se tako predstave. Zapravo, mislim da je to vrlo hrabar potez jer živimo u društvu, točnije u zemlji, čiji djelovi to još nisu spremni prihvatiti”, nadovezao se Novak.

“I actually see that as a really courageous move.” —Novak Djokovic shares his thoughts on if a #LGBTQ player were to come out on the #ATPTour 🏳️‍🌈

