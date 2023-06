(VIDEO) Đoković opet objavio bizaran uradak: Nole se priprema za Wimbledon

Novak Đoković priprema se za ovogodišnji Wimbledon, a nakon što je odradio dio priprema u Crnoj Gori, Nole se uputio put Londona, odakle objavljuje pomalo bizarne video uratke.

Tako je Nole prvo objavio video sebe kako jede travu, uz poruku: ‘Sjećam se okusa i gladan sam za još’, napisao je Srpski tenisač u poruci. Video pogledajte OVDJE.

Novak je sedam puta osvojio Wimbledon, ove godine već je slavio na prva dva Grand Slama u Australiji i Francuskoj, a i u Londonu je favorit za svoj osmi naslov na travi i 24 Grand Slam u karijeri.

Mala relaksacija

Da se Đoković želi što bolje aklimatizirati na Englesku pokazao je današnjim videom, u kojem se njiše ispred pitoresknog pogleda uz novu poruku:

‘Ulazim u travnatu sezonu’, napisao je Đoković ljuljuškajući se ispred jezera.

Swinging my way into the grass season 😉🌱 pic.twitter.com/61LKv0eqcD

— Novak Djokovic (@DjokerNole) June 26, 2023