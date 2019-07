(VIDEO) ĐOKOVIĆ KAKVOG NISMO VIDJELI! Srbin s Hrvatima zapjevao legendarnu pjesmu, javio mu se i Rakitić!

View this post on Instagram

Kad mi dođeš tiii i osmjeh vratiš miii, sva patnja i bol života mog će proć… Čarobno veče. Pevanje sa klapom sa Korčule. Divno iskustvo. Zahvalan što delim ovako posebne trenutke sa Jelenom ❤🙌😍🎼 Grateful to spend quality and special time with Jelena in Croatia. Singing with klapa group from Korčula island. Wonderful experience. #iambetterattennis 🎼😃👌