(VIDEO) ĆORIĆ UNIŠTIO CHARDYJA: Pogledajte kako je izludio Francuza i osvojio prvi bod

Hrvatska teniska reprezentacija povela je sa 1-0 protiv Francuske u finalu Davis Cupa koje je u petak započelo u Lilleu, a početnu prednost našoj momčadi donio je 22-godišnji Zagrepčanin Borna Ćorić svladavši 31-godišnjeg Jeremyja Chardyja sa 6-2, 7-5, 6-4 nakon dva sata i 19 minuta igre.

Bolji start finala u Lilleu u hrvatskom taboru nisu mogli poželjeti.

Borna Ćorić je iskoristio impresioniranost svog suparnika. Iako devet godina stariji, Jeremy Chardy se slomio pod pritiskom debitantskog nastupa u finalu Davis Cupa, a njegovu ranjivost je 22-godišnji Zagrepčanin potpuno razotkrio odlično posloženom taktikom i izvedbom na terenu.

Croatia takes a 1-0 lead in the #DavisCupFinal after a 62 75 64 win for @borna_coric over Jeremy Chardy in the opening rubber in Lille!

🇫🇷0️⃣🆚1️⃣🇭🇷 pic.twitter.com/e4d4ABNPV7

— Davis Cup (@DavisCup) 23. studenoga 2018.