(VIDEO) ČILIĆ PROPUSTIO OGROMNU PRILIKU PROTIV ĐOKOVIĆA! Uzeo prvi set, a Srbin ga je onda pomeo!

Autor: HINA/B.H.

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u polufinale ATP turnira iz serije “masters 1000” u Parizu, bolji od njega je u četvrtfinalu bio Srbin Novak Đoković sa 4-6, 6-2, 6-3 nakon dva sata i 10 minuta igre.

Bio je ovo 18. međusobni dvoboj Čilića i Đokovića i 16. pobjeda srpskog igrača koji će od ponedjeljka ponovno biti prvi na ATP ljestvici.

Čilić je protiv Đokovića odigrao ravnopravan dvoboj, no u ključnim trenucima u trećem setu nije uspio iskoristiti prilike.

Jedini “break” u prvome setu dogodio se u devetoj igri kada je Čilić oduzeo servis Đokoviću. Bio je to treći uzastopni Đokovićev servis-gem u kojemu je Čilić stizao do “break-lopte”,a prvi je put srpski igrač pogriješio i neprisiljenom pogreškom ponudio prednost našem prvom igraču za prednost koju je uspio i iskoristiti sigurnim servisom za prvu dionicu dvoboja. Tijekom tog prvog seta Čilićev servis bio je u opasnosti samo u šestoj igri kada je morao spašavati tri “break-lopte”. Bio je to prvi Đokovićev izgubljeni set nakon 30 uzastopnih osvojenih.

Nažalost, u drugom setu Čilić je popustio na servisu što je Đoković iskoristio i stalno prijetio. Naš je igrač kod 0-1 uspio spasiti jednu “break-loptu”, kod 1-2 je stigao od 0-40 do 30-40, ali je potom poslao jedan bekhend u mrežu čime je Đoković stigao do prednost. Iako je Čilić kod zaostatka 1-4 izvukao 15-40, kod 2-5 je još jednom pokleknuo pa je Đoković servisom započeo i treći set.

Prvi je do prednosti u odlučujućoj dionici stigao Čilić koji je oduzeo servis Đokoviću u trećem gemu. Đoković je dvostrukom servis pogreškom ponudio priliku Čiliću koju je ovoja iskoristio odličnim “passingom”. No, ta prednost nije dugo trajala, već u sljedećoj igri Đoković je vratio zaostatak da bi se ključnim pokazao sedmi gem. Tada je Čilić stigao do nove “break-lopte” i imao odličnu situaciju za realizaciju, no nije bio precizan. Kazna je stigla odmah u sljedećoj igri kada je Čilić slabim reakcijama na mreži na “break-loptu” izgubio servis, a potom je Đoković bez izgubljenog poena odservirao za meč.

Ranije u petak u polufinale Pariza plasirali su se Rus Karen Hačanov i Austrijanac Dominic Thiem, Hačanov je u prvom četvrtfinalu sa 6-1, 6-2 nadigrao Nijemca Alexandera Zvereva, dok je potom Thiem sa 4-6, 6-4, 6-4 bio bolji od prošlogodišnjeg pobjednika Amerikanca Jacka Socka.

Thiem i Hačanov će igrati međusobno u subotnjem polufinalu dok Đoković čeka boljeg iz susreta Švicarca Rogera Federera i Japanca Keija Nishikorija.

REZULTATI ČETVRTFINALA.

Dominic Thiem (Aut/6) – Jack Sock (SAD/16) 4-6, 6-4, 6-4

Karen Hačanov (Rus) – Alexander Zverev (Njem/4) 6-1, 6-2

Novak Đoković (Srb/2) – MARIN ČILIĆ (HRV/5) 4-6, 6-2, 6-3