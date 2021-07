VESELO JE NA TRIBINAMA: Malo pive, malo nespretnosti, ali svi su tu zbog tenisa

Ovogodišnji Wimbledon donio je neke zabavne trenutke koje ovjekovječili na snimkama i naravno na društvenim mrežama koje sve pamte.

Tako je na današnjem susretu između Đokovića i Shapovalova u kojem je Novak ostvario plasman u finale Wimbledona, kamerman zamijetio par s natpisom:

“Suprug je ovdje zbog Novaka, ja sam ovdje zbog Rogera”, napisali su na komadu papira, a sigurno je ovogodišnjim Wimbledonom puno zadovoljniji suprug.

#Wimbledon Husband: Roger does not play today honey…. pic.twitter.com/n77whoi1uc

I dok neki objavljuju za koga navijaju, ova gospođa pokazala je koliku ljubav ima prema pivi, njene mogućnosti prosudite sami.

Are we sure this wasn't at a hockey game? 😂🍻 #Wimbledon https://t.co/PtoPt7mqTm









— BarDown (@BarDown) July 9, 2021