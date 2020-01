VELIKO FINALE AUSTRALIJE: Thiem porazio Zvereva za susret s ‘čuvarem’ Australian Opena

Ulaznicu za finale Australian Opena čekirao je Austrijanac Dominic Thiem za svoj 11 obračun sa Srbinom Novakom Đokovićem.

Thiem je polufinalu nadigrao Nijemca Alexandera Zvereva sa 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4) nakon tri sata 42 minute igre.

⚡ Thiem into the Australian Open final! ⚡

Dominic Thiem recovers a set down to beat Alexander Zverev 3-6 6-4 7-6 7-6 and book his 3rd Grand Slam final! #AusOpen pic.twitter.com/lz8riowngk

