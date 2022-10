VELIKI UDARAC ZA ĐOKOVIĆA: Neće lobirati za Srbina, neće se miješati: ‘To je stvar između Vlade i njega’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Malo je teniskih skandala kroz povijest izazvalo toliku pažnju javnosti kao ovogodišnji skandal vezan uz zabranu nastupa Novaka Đokovića na Australian openu.

Iako će do slijedećeg AO proći gotovo tri godine otkada je korona ušla u naše živote vlada Australija i dalje nije sigurna hoće li jedan od najboljih svih vremena imati pravo nastupa.

Teniski savez te zemlje odlučio je da neće sudjelovati u raspravi australskog suda vezano uz slučaj Đoković. Tako će srpski tenisač biti bez pomoći turnira kojeg je osvojio devet puta.





Prihvatili pa odbili

‘To nije nešto za što možemo lobirati. To je stvar koja definitivno ostaje između njih. A onda bismo ga, ovisno o ishodu, dočekali na Australian Openu.’ komentirao je direktor turnira.

‘Rekao je da bi se volio vratiti u Australiju, ali zna da će to biti konačna odluka savezne vlade i on to prihvaća. Ako primijetite, puno igra krajem godine u iščekivanju i nadamo se da će njegova prijava biti uspješna. Ali to ovisi o njemu.’

Već su izašli plakati koji najavljuju slijedeće izdanje turnira, ali na njima nema Đokovića. Srbin je u Australiju ove godine ušao jer je imao potvrde liječnika, ali ga je granična policija deportirala te su potvrde prikazali nevažećima. Kao glavni razlog je naveden da u zemlju ne može ako nije cijepljen.