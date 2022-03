VELIKI UDAR NA RUSKE ZVIJEZDE: Ponovno se priča o kazni, cilja se na Putina

Nakon što je takva mogućnost bila najavljena nedavno, u britanskim medijima ponovno je aktualna priča o uvjetima koje će ruske teniske zvijezde morati ispuniti ako žele igrati na ovogodišnjem Wimbledonu. U fokusu je Vladimir Putin, s najavom da će ruskim tenisačima i tenisačicama biti zabranjen nastup ako ne stave svoj potpis na dokument o tome da ne podržavaju ruskog predsjednika, a takva mjera namijenjena je i za bjeloruske igrače i igračice.

Detalji onoga što se traži su osobito ‘skliski’ za najveće ruske i bjeloruske adute. Nigel Huddleston, ministar u britanskoj vladi u čijem je resoru sport, rekao je da će za nastup u Velikoj Britaniji trebati dokaz da tenisači i tenisačice ne pružaju konkretnu podršku Putinu i ruskoj vlasti, a tražit će se i dokazivanje da od Putina i njegove vlasti ne primaju konkretnu financijsku korist.

Ovaj financijski dio priče mogao bi biti osobito problematičan za one najbolje, poput Danila Medvedeva, koji je nedavno prvi put u karijeri bio prvi tenisač svijeta.

‘Od tijela koja su zadužena za pojedinačna natjecanja, zatražili smo da se osigura neovisnost i neutralnost igrača i igračica koji žele nastupiti u Velikoj Britaniji – i da neovisnost i neutralnost budu iskrene’, kazao je Nigel Huddleston.

Osim što bi se u deklaraciji tražilo da se osigura izostanak konkretne financijske pomoći od Putina i njegovog režima, od igrača i igračica traži se i da ni na koji način ne pruže podršku Putinu, njegovoj vlasti, ali i bjeloruskoj vlasti, bilo da se radilo i o komentaru kojim se pruža potpora.

Daniil Medvedev set to be banned from Wimbledon unless he signs key declarationhttps://t.co/RhksOTNDwc pic.twitter.com/kzB1l0rHkc

— Mirror Sport (@MirrorSport) March 31, 2022