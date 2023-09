Veliki navijač Hajduka želi srušiti Đokovića: Pred njim je meč karijere, a evo gdje gledati spektakl

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nije nas hrvatski tenis baš previše oduševio ove godine bar što se tiče seniora, ali za jednu sjajnu priču pobrinuo se Borna Gojo kojeg večeras čeka meč života.

Gojina karijera je sve samo ne jednostavna. Bilo je tu i ozljeda i ostalih problema, ali čini se da napokon sve sjeda na svoje i da će u 25. godini života konačno ući u top 100.

Reći će mnogi da je to davno zaslužio, ali u sportu se sve vrati kad tad. Goji će se tako vratiti večeras u 1 ujutro po našem vremenu kada u osmini finala US opena izlazi na teren s jednim od najvećih svih vremena, Novakom Đokovićem.





Psovanje i navijanje

“Divim se Novaku! Prema njemu imam nevjerojatno poštovanje. On je najbolji tenisač svih vremena, a to dovoljno govori. Pogotovo kada netko uspije u ovom sportu a dolazi iz zemlje poput Srbije, Hrvatske i BiH. Mi nemamo ništa, nismo Australci, Amerikanci ili Francuzi, oni imaju velike teniske saveze i dobivaju pozivnice za najbolje turnire. Zato posebno cijenim Novakov uspjeh, on je najbolji ikad, nema sumnje u to. Trebam se pripremiti najbolje što mogu” rekao je u konferenciji za medije.

Gojo je atipičan tenisač. Nije divljak poput Kygriosa, ali voli opsovati i smatra da se tenisačima to mora dopustiti. Smatra i da treba dozvoliti navijanje ne mečevima.

“Za mene je uvijek – što luđe to bolje. Tako da mislim da kada igrate protiv profesionalaca, koji dođu na teren gdje se malo viče i udara u lice, oni su u većem problemu od mene, jer sam navikao da me kljucaju. (…)Opet ću psovati. Mislim, ljudi kažu da sam seljak ili tako nešto. Ajde na teren i ne psuj ako si toliko pametan. Idi sine, bavi se nečim digni se s kauča, pa onda idi na Wimbledon, pa se živciraj i onda mi reci “nisam ja seljak, ti ​​si!” rekao je za srpski Sportal.

Gojo je i veliki navijač Hajduka pa nema sumnje da će brojni Hajdukovci večeras ostati budni kako bi gledali njegov meč portiv velikog Đokovića. Prijenos je na Eurosportu te platformi Eurosport+