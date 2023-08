Veliki napadač htio u tučnjavu zbog Đokovića: ‘Volim ga kao rođenog brata’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Novak Đoković u svojoj Srbiji i drugdje u svijetu ima puno navijača, a među njima, svoje posebno iskustvo s velikim tenisačem podijelio je drugi sjajni srpski sportaš, reprezentativni napadač Aleksandar Mitrović, rekorder po broju golova u nacionalnoj momčadi. Mitrović je otkrio da mu teško pada kada je netko protiv Đokovića, do te mjere da je voljan zbog teniske zvijezde ući i u tučnjavu.

Srpski reprezentativni napadač je jedan takav primjer imao u razgovoru u ‘podcastu’ Alesto, kod novinara Aleksandra Stojanovića. Dogodilo se to 2019. kada je Đoković u pet setova u finalu Wimbledona slavio protiv Rogera Federera, u situaciji u kojoj je srpskom reprezentativnom napadaču prekipjelo zbog toga što je većina njegovih klupskih suigrača u londonskom Fulhamu bila na strani Federera.

“Bio sam u Engleskoj, navijao sam tada za Đokovića. Htio sam se tući, nekoliko puta sam bio na rubu”, otkrio je Mitrović.





‘Samo ja i golman Španjolac za Novaka’

“Sjećam se kada je bilo finale Wimbledona, kada je igrao protiv Federera. Bila je ‘frka’, od 30 igrača i ljudi iz stručnog stožera smo samo ja i golman Španjolac bili za Novaka, a njih 28 za Federera”, dodao je srpski reprezentativni napadač o jednoj od sedam Đokovićevih godina s trofejem na travi londonskog Grand Slam turnira.

“U meni je nešto počelo ‘kuhati’, a oni su me krenuli prozivati. I sada kada netko kaže nešto loše o Novaku, ja bih se htio tući”, nastavio je Mitrović.

“Volim ga kao brata. Krivo mi je što ga ljudi osporavaju, čak i kod nas”, dodao je srpski reprezentativni napadač, prozivajući i dio ljudi u svojoj zemlji.

“Ne znam kojom riječju bih ga opisao, dobar čovjek, ljudina, ‘fair-play’ igrač, a oni mu uvijek nešto nalaze. Evo i sada se iznerviram kada pričam o tome. Najbolji je ikada. Što ga više vrijeđaju, to on više gura. To je naš mentalitet”, zaključio je Mitrović govoreći o Đokoviću koji je ove godine na travi Wimbledona naišao na jačega, s porazom od 20-godišnjeg Španjolca Carlosa Alcaraza u finalu.









Đoković će uskoro ponovno biti u akciji na ljetnoj sjevernoameričkoj turneji na tvrdoj podlozi, s napadom na naslov na US Openu kao glavnim ciljem.

Aleksandar Mitrović će ga, pak, na travi Wimbledona ponovno moći pratiti dogodine, možda i izbliza, ako srpski reprezentativni napadač u to vrijeme bude u Londonu.

Za sada ostaje u Fulhamu iako se spominjao odlazak u Saudijsku Arabiju, u dres Al-Hilala, u klub u koji je ovog ljeta iz rimskog Lazija došao Mitrovićev reprezentativni suigrač Sergej Milinković-Savić.