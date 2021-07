VELIKI IGRAČ JE BAŠ NALJUTIO SRBE: ‘Čovječe, imaš li ti bar malo obraza?!’

Autor: I.K.

Mats Wilander je nekada bio veliki tenisač, ovaj 56-godišnji Šveđanin pamti ukupno sedam naslova na Grand Slam turnirima i prvo mjesto na svijetu tijekom ’80-ih, a već dugo je teniski komentator koji svoja mišljenja najčešće iznosi pred kamerama Eurosporta.

Dok se čeka nedjeljno finale Wimbledona u kojem će se sresti Novak Đoković i Matteo Berrettini, Wilander je u razgovoru za poznatu tenisku stranicu UbiTennis hvalio talijanskog tenisača koji će biti Đokovićev protivnik u borbi za naslov na londonskoj travi.

Kako iza stranice stoji legendarni talijanski teniski novinar Ubaldo Scanagatta, nije čudo da je u fokusu Wilanderove priče bio talijanski tenisač. Poznati Šveđanin pohvalio je Berrettinija riječima da će sigurno osvojiti Grand Slam turnir, a iako se to dogodilo u okviru šire priče o jakim stranama talijanskog igrača, to da se Wilander izjasnio na ovakav način baš uoči finala protiv Đokovića izazvalo je reakciju u Srbiji. Ondje Šveđanina baš i ne vole smatrajući da je prečesto na suprotnoj strani od one Đokovićeve.

‘Po starom dobrom običaju – morao se oglasiti’

Pišući što je Wilander imao za reći uz naslov da se oglasio prije finala Wimbledona najavljujući Grand Slam naslov za Berrettinija, Telegraf piše da se Šveđanin koji je Eurosportov stručni komentator morao oglasiti, po starom dobrom običaju prije velikih mečeva tijekom teniske sezone.

Dodaje se da je Wilander dobar dio izlaganja posvetio talijanskom tenisaču, hvaleći kvalitete koje je talijanski tenisač pokazao i na londonskoj travi.

‘Pecnuo je Novaka’

Wilanderovu analizu Berrettinijevih jakih strana zapazio je i prenio i Kurir, koji je riječi nekadašnjeg velikog švedskog tenisača i sadašnjeg komentatora popratio naslovom da je ‘pecnuo Novaka’. Takav dojam ostavilo je Wilanderovo mišljenje izrečeno uoči finala Wimbledona kako će Berrettini osvojiti naslov na Grand Slam turniru.

‘Čovječe, imaš li ti bar malo obraza?!’, zapitao se Kurir u naslovu osvrćući se na Wilanderove riječi.