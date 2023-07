Drama u svlačionici s poznatom tenisačicom: ‘Ma čak 30 puta je htjela se*s’

Dolazak do velike sportske scene u mladoj dobi svojedobno je donio probleme koji su izazvali promjene u broju dopuštenih nastupa maloljetnih tenisačica na WTA Touru, zbog bolne priče o ovisništvu koju je imala Jennifer Capriati, no nije to jedina takva priča koja govori o velikoj drami nakon ranih uspjeha na teniskom terenu.

Svoju bolnu priču je u javnost pustila danas 58-godišnja Amerikanka Andrea Jaeger, koja je, poput svoje sunarodnjakinje Capriati, prošla bolnu priču nakon što je na teniskoj sceni postala poznata još kao tinejdžerica.

Tijekom karijere u kojoj je bila velika teniska nada, Jaeger je na koncu došla do samo jednog naslova na Grand Slam turnirima, 1981. u mješovitim parovima na zemlji Roland Garrosa, a u pojedinačnoj konkurenciji je dva puta bila finalistica u ranim ’80-ima, po jednom na Roland Garrosu i Wimbledonu. Očekivalo se više, ali na sve je utjecalo i bolno iskustvo u kojem je postala meta drugih.

Vraćajući se na teške godine tijekom ’80-ih, Jaeger je ispričala što je doživjela s jednom zaposlenicom WTA Toura koja je ostala anonimna. Bilo je puno se*sualnog uznemiravanja, s višestrukim pokušajima ulaska u intimni odnos, što je Jaeger odbijala.

“Bilo je barem 30 situacija s tom ženom iz osoblja, nije bila igračica, a išla je na mene i željela je odnos dok sam dolazila u svlačionicu, jako rano u mojoj karijeri. Ta žena nije mogla držati ruke pri sebi”, govorila je tenisačica od koje su se očekivali veliki naslovi.

Još jedna trauma dogodila se 1982. za vrijeme WTA Championshipsa, završnog turnira sezone na WTA Touru, tada s drugom zaposlenicom koja ju je omamila s više alkoholnih pića.

Nakon toga, sve se nastavilo izvan užeg teniskog kruga, odlaskom do kuće američke igračice.

“Kada smo došli do mene, pratila me do vrata i opet nešto pokušala sa mnom”, prisjetila se Jaeger.

“Pokušala me poljubiti. Bilo mi je toliko zlo da sam puzala po stubištu u kući, trudila sam se izbjeći povraćanje da me tata ne vidi takvu”, dodala je tada velika američka i svjetska nada.

Kada je pokušala prijaviti što se događalo, stigao je novi udarac.

“Rekli su mi da zašutim jer će se pobrinuti da mi sestra ostane bez školarine na sveučilištu Stanford ako kažem još samo jednu riječ”, govorila je Jaeger.

Bolna priča iz prošlosti utjecala je na teniski put tada velike nade čiju je karijeru zaustavila ozljeda, a kasnije, Jaeger je u životu okrenula stranicu, ušla je u Anglikansku crkvu i postala je časna sestra.

