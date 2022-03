VELIKA TENISAČICA NAGLO NESTALA S TERENA: Svi se pitaju puca li zbog rata, protivnica ostala šokirana

Jedna od najboljih tenisačica svijeta, iskusna Bjeloruskinja Viktorija Azarenka, ponovno se slomila usred meča. Na Indian Wellsu se rasplakala, kako se pretpostavlja, zbog ruskog napada na Ukrajinu i savezničkih odnosa Bjelorusije i Rusije, a sada je napravila neočekivani potez u Miamiju.

Igrala je protiv 16-godišnje Čehinje Linde Fruhvirtove. Mlada nada vodila je 6:2 i 3:0, ali onda je Azarenka došla do sutkinje, rukovala se s njom i suparnicom i samo napustila teren.

“Nisam smjela napustiti teren. Zadnjih nekoliko tjedana su bili jako stresni u mojem privatnom životu. Zadnji meč me jako iscrpio, ali htjela sam igrati pred sjajnom publikom koja me izvukla u prvom meču. Htjela sam izaći na teren i probati, ali to je bila greška” komentirala je nakon meča Bjeloruskinja.

Statement from Victoria Azarenka:

I shouldn’t have gone on the court today. The last few weeks have been extremely stressful in my personal life. Last match took so much out of me, but I wanted to play in front of a great audience as they helped me pull through my first match… pic.twitter.com/lufnyYyyZg

