VELIKA SRPKINJA TEŠKO NASTRADALA, VRIŠTALA JE OD BOLOVA: Avion doveli zbog nje, veliki šok…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Trebala je to biti vesela prigoda, nastup Jelene Janković na turniru teniskih legendi u Luksemburgu, ali umjesto toga, dogodile su se ružne scene za sve koji su gledali – i velika bol za srpsku sportsku zvijezdu koja je na vrhuncu karijere bila prva tenisačica svijeta.

Danas 37-godišnjakinja, Janković je bila u akciji protiv Slovakinje Daniele Hantuchove u prvom meču turnira, a prilikom trka na jednu skraćenu lopticu, dogodilo se da joj je noga zapela za podlogu. Stigao je pad u velikoj boli, s vriskom koji se čuo, odmah sugerirajući da se dogodilo nešto jako ružno.

Tako je i ispalo nakon pregleda, s informacijom da se radi o jednoj od najtežih sportskih ozljeda.





Ide na operaciju, stanka će trajati

Ovu situaciju je u Srbiji približio Sportklub, objavljujući da je Janković pretrpjela lom ahilove tetive. To znači da će se trebati čekati puno mjeseci da se dogodi povratak turnirima na kojima je velika Srpkinja u akciji, u društvu drugih zvijezda koje više nisu aktivne na WTA Touru.

Janković mora na operaciju, a zbog toga, po nju su poslali privatni avion jer je poželjela da se operativni zahvat dogodi kod kuće, u Beogradu, umjesto u Luksemburgu.

Ružan trenutak

Bio je to ružan kraj nastupa za srpsku sportsku zvijezdu na turnirima na kakve je već naviknuta. U profesionalnoj karijeri, posljednji meč imala je u kolovozu 2017. u prvom kolu US Opena, kada ju je svladala Čehinja Petra Kvitova, a nakon toga, igrala je na natjecanjima legendi i na ekshibicijskim turnirima, što govori da je tjelesna forma i dalje dobro. S obzirom na to, nedostatak igračkog ritma vjerojatno nije razlog što se dogodila teška ozljeda, jednostavno je bio takav trenutak, velika nesreća.

Jelena Janković pokidala ahilovu tetivu https://t.co/TBlwf5Ut5b — Sport Klub (@sportklub) October 23, 2022









Pamte se pobjede, naslovi i svjetski vrh

Dok je igrala profesionalno, Jelena Janković osvojila je 15 naslova na WTA turnirima, ima i 21 izgubljeno u finale, a u poretku najboljih na svijetu pamti prvo mjesto na koje je došla u kolovozu 2008.

Jedna velika stvar u karijeri sjajne srpske tenisačice je ipak nedostajala. Nije došla do naslova u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru, s najznačajnijim dosegom 2008. na US Openu, kada je bila finalistica, ali unatoč izostanku takve ‘krune’, pamti se sve što je radila na terenu – i jako je odjeknula ozljeda kod koje se odmah vidjelo da je stvar jako ozbiljna.