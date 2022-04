VELIKA POBJEDA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Golgota u Australiji nije bila uzalud

Već pomalo zaboravljena golgota Novaka Đokovića u Australiji, kada je pokušao nastupiti na Australian Openu uz medicinsko izuzeće, ipak nije bila uzalud.

Podsjetimo, Novak je došao u Australiju uvjeren kako će moći nastupiti na prvom Grand slamu sezone, da bi na granici bio zaustavljen, sproveden u hotel za migrante “Park”, te na kraju izgnan iz zemlje.

No cijela njegova borba nije bila uzalud pošto su oči cijelog svijeta bile uperene u Novaka, te su na vidjelo izašli uvjeti u kojima Australci drže migrante u takozvanom hotelu.

Na slobodi

“Od 20 ljudi koji su danas pušteni, procjena je da je osmero pušteno iz hotela ”Park” u Melbourneu, šest iz Brisbanea, troje iz “ITA” u Melbourneu, a ostali iz pritvorskih centara iz ostatka Australije”, piše ASRC, koji prati tražitelje azila u Australiji i dodao:

“To znači da ozloglašeni hotel ”Park” više ne drži izbjeglice koje su prethodno bile smještene u centrima za traženje azila”.

Sigurno je ovakvoj odluci australskih vlasti doprinijelo i to što je Đoković sam svjedočio uvjetima u hotelu, a onda je s istima bio upoznat i cijeli svijet.

Finally, after 9 years the lie is unmasked & the doors open.

A colossal waste of time, money & innocent life.

My apologies to everyone we’ve harmed.

There’s a long journey to ensure it never happens again.

But for now, the Game is Over.#GameOver https://t.co/Uw4e78rHp7









— Craig Foster (@Craig_Foster) April 7, 2022