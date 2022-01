VELIKA POBJEDA MARINA ČILIĆA: Hrvat izbacio petog nositelja s Australian Opena

Veliku pobjedu danas je izborio hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je u trećem je kolu Australian Opena pobijedio petog nositelja Andreja Rubljova sa 3:1 u setovima.

Čilić se tako plasirao u osminu finala Australian Opena u kojemu će mu protivnik biti Kanađanin Felix Auger-Aliassime.

Tako je u šestom međusobnom dvoboju protiv Rubljova Čilić je ostvario tek drugu pobjedu, kojom je prekinuo niz od četiri uzastopna poraza od 24-godišnjeg Rusa koji je prošle godine bio četvrtfinalist u Melbourneu.

Odličan meč Marina

“Uživao sam u svakoj sekundi meča. S Andrejom su uvijek teške bitke. U ovoj sam uživao i na kraju uz odličan tenis došao do pobjede’, rekao je najbolji hrvatski tenisač, pa opisao taktiku za Rubljova:

“Malo hladniji uvjeti omogućili su da idem za svojim udarcima. Ne smijete takvim igračima date priliku za napad. Težio sam biti agresivan i to se isplatilo”, izjavio je Čilić i najavio protivnika u osmini finala:

“Suparnici su sve teži. No, igram jako dobar tenis. Veselim se novim izazovima”, optimističan je nakon odlične partije Marin.

