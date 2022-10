VELIKA POBJEDA HRVATSKOG TENISAČA: Nakon teške borbe savladao petog na svijetu

Odlične vijesti dolaze nam s ATP turnira u Beču, gdje je večeras Borna Ćorić igrao u osmini finala protiv petog igrača svijeta Stefanosa Tsitsipasa.

Prvi set otišao je na stranu Grčka 4:6, ali nakon toga Borni se otvorilo pa je u drugom setu uzvratio istom mjerom 6:4, da ni treći set otišao u tie break.

Hrvat i Grk držali su svoj servis, a onda je Borna uzeo servis Tsitsipasu i došao do velike pobjede nakon dva sata i 43 minute igre.

Hrvat vodi u međusobnim susretima

Tako je Borna Ćorić došao do treće pobjede protiv Stefanosa Tsitsipasa i sad vodi 3:1 u susretima protiv trenutno petog igrača na ATP ljestvici.

Borna će sutra u četvrtfinalu Beča igrati protiv Poljaka Huerta Hurkacza.

