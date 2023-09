Velika nada osvojila US Open, odmah čestitali i Biden i Obama: ‘Osjećam u ovom trenutku i mali šok’

US Open dobio je novu pobjednicu, a na radost Amerikanaca, s trofejem slavi njihova velika nada, 19-godišnja Coco Gauff, koja je najveći turnirski nastup u dosadašnjem tijeku karijere okrunila s 2:6, 6:3, 6:2 u finalu protiv Bjeloruskinje Arine Sabalenke.

Za Gauff je turnir završio sjajno, dok je Sabalenka ostala prekratka u potrazi za svojim drugim naslovom na Grand Slam turnirima, nakon pobjede na Australian Openu na početku godine. Bjeloruskinji za utjehu, u New Yorku je ipak ostvarila jedan svoj cilj.

Sabalenka s US Opena odlazi kao prva tenisačica svijeta prvi put u karijeri, dok u novom najboljem plasmanu na WTA ljestvici uživa i Gauff. Mlada Amerikanka je pobjedom u New Yorku osigurala skok na treće mjesto na svijetu.

Amerikanci slave svoju novu pobjednicu na Grand Slam turnirima, a godinama prije nego je otišla do kraja, Gauff su slavili i još jako mladu.

Bila je vodeća svjetska juniorka i potom se rano najavila u konkurenciji ‘velikih cura’. Prije više od četiri godine, 2019. na travi Wimbledona, mlada Amerikanka pokazala je svoj potencijal prolaskom kvalifikacija, a ulaskom u glavni ždrijeb na londonskom Grand Slam turniru tada je ispisala povijest.

Tog ljeta postala je najmlađa tenisačica s probojem iz kvalifikacija do glavnog ždrijeba Wimbledona u moderno doba tenisa, u Open Eri započetoj 1968. godine. Imala je u tom trenutku 15 godina i 122 dana, a nešto više od četiri godine kasnije, osigurala je i puno veće slavlje – s pobjedničkim trofejem na njujorškom Grand Slam turniru.

She’s the teenage queen of Queens.

Coco Gauff captured her first Grand Slam title on Saturday.

— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023