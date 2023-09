Velika dominacija mlade Zagrepčanke: Petra sa 17 godina nadmašila sve hrvatske tenisačice

Nakon što je u seniorske vode uskočila poslije odlične karijere u juniorskoj konkurenciji, Petra Marčinko ostvarila je novi veliki rezultat na svojem teniskom putu. U godini u kojoj će u prosincu proslaviti 18. rođendan, mlada Zagrepčanka otišla je do kraja na ITF turniru u Portugalu, u Caldas da Rainhi, s nagradnim fondom od 60 tisuća američkih dolara, a završni korak napravila je vrlo uvjerljivo.

Marčinko je u finalu sa 6:4, 6:1 bila jača od francuske igračice Leolije Jeanjean, 151. na svijetu, čime je osvojila šesti naslov u pojedinačnoj konkurenciji u profesionalnoj karijeri.

S tim dosegom, mlada Zagrepčanka je sa 17 godina nadmašila sve druge hrvatske igračice. Nitko nije tako mlad imao šest profesionalnih naslova. Marčinko je pobjedom u Portugalu postala nova najmlađa, nadmašivši Sanju Ančić koja je do svojeg šestog naslova u profesionalnim vodama došla dok je bila bliže 18. rođendanu, sa 17 godina i 328 dana.

Marčinko je dolazak do svojeg novog naslova osigurala bez gubitka seta na turniru.

Ranije u tjednu na tvrdoj podlozi turnira u Portugalu, 17-godišnja Zagrepčanka bila je bolja od Amerikanke Ashley Lahey, Ruskinje Marije Bondarenko, Francuskinje Alice Robbe i još jedne ruske predstavnice, Aline Kornejeve.

Protiv Kornejeve, vodeće svjetske juniorke, je posao bio najteži. Marčinko je u tom meču slavila poslije dva ‘tie-breaka’, sa 7:6(6), 7:6(5).

Bio je to turnir na kojem talentiranih igračica nije nedostajalo, a Petra se pokazala jačom od svih protivnica koje su bile na putu.

