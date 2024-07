Vekić saznala protivnicu za finale Wimbledona, Hrvatici poslala opasnu poruku

Satima nakon što je svladala Novozelanđanku Lulu Sun i ušla u polufinale Wimbledona, Donna Vekić doznala je na koga će ići u borbi za finale londonskog Grand Slam turnira. Donni će u polufinalu protivnica biti Talijanka Jasmine Paolini, sedma nositeljica i sedma tenisačica svijeta.

Paolini je u svojem četvrtfinalnom meču bila vrlo uvjerljiva. S terena je poslala vodećoj hrvatskoj tenisačici opasnu poruku dolaskom do 6:2, 6:1 protiv Amerikanke Emme Navarro, koja je kolo ranije priredila iznenađenje pobjedom nad Coco Gauff, drugom na svijetu.

Talijanka je za pobjedu nad Navarro trebala samo 58 minuta. Amerikanka je u prvom setu prva došla do prednosti, imala je 2:1 sa servisom, ali pokazalo se da za nju ipak nije bilo prave šanse u ovom dvoboju. Prolaskom dalje, Paolini je postala prva talijanska igračica u polufinalu Wimbledona u moderno doba tenisa, Open Eri započetoj 1968. godine.

The first Italian woman in the Open Era to make the semi-finals at #Wimbledon 🇮🇹

