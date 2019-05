VEĆ SMO POČELI SLAVITI! A onda se ukazao najbolji tenisač svih vremena i spustio rolete!

Autor: HINA

Hrvatski tenisač Borna Čorić poražen je u meču 3. kola ATP turnira iz serije Masters 1000 u Rimu od ponajboljeg igrača svih vremena. Kad vas nakon dva i pol sata igre i dvije spašene meč-lopte dobije Roger Federer, možete reći da ste napravili dobar posao. Zagrepčanin je bio toliko blizu, imao je u odlučujućoj, trinaestoj igri trećeg seta vodstva od 5:2 i 6:4, ali… FedEx je slavio sa 9:7 i okrenuo meč u svoju korist te prošao u četvrtfinale.

Ćorić je bio na pragu svoje treće pobjede protiv Federera, uzeo je prvi set, a u “tie-breaku” trećeg je propustio vodstvo od 5-2 i dvije vezane meč-lopte kod 6-4.

Federeru (37) je ovo bio drugi meč dana jer je ujutro slavio protiv Portugalca Souse.Ćorić je igrao još prekjučer i bio je u očitoj prednosti što se tiče energije, pa je “prohujao” prvim setom s 6-2, zahvaljujući dva oduzimanja Rogerova servisa na samom početku za vodstvo od 4-0. No, u drugom setu Federer je zaigrao puno bolje i u šestoj igri dolazi do prve “break-lopte” u meču i odmah je koristi za vodstvo od 4-2. Borna je u sljedećem gemu propustio 0-40 na servis Federera, no u devetom gemu Borna vraća “break” i činilo se da se vraća u igru, Ipak, Borna ne uspijeva zadržati svoj servis kod 4-5, dva vrlo loše izvedena forehand udarca koštala su ga seta.

U odlučujućem setu Ćorić je propustio po jednu “break-lopte” u petom i devetom gemu, a set je bez oduzimanja servisa otišao u “tie-break”. Borna je prvi došao do prednosti povevši s 3-1 i 5-2, Federer smanjuje na 5-4 i Borna ima dva svoja servisa za pobjedu. Sjajnim forehandom Ćorić stiže do dvije meč-lopte, kod prve je na svoj servis Zagrepčanin poslao loptu u mrežu, a i kod druge je njegov “bekhend” ostao na vrhu mreže. Poenom za 7-6 Federer dolazi do meč-lopte koju Borna rješava odličnim prvim servisom, ali u sljedećem poenu opet griješi i Federer dolazi do druge meč-lopte koju iskorištava nakon što Ćorić volej šalje u mrežu.

Ćorić je do danas od pet međusobnih mečeva protiv Federera dobio dva, a izgubio triput. Lani je slavio u finalu Hallea, kao i polufinalu Šangaja. Bio je ovo njihov prvi meč na zemlji.