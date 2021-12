UŽIVO: RUSIJA POVELA 1:0! Borna bez prave šanse protiv petog tenisača svijeta, čekamo Čilića!

Autor: P.V.

HRVATSKA – RUSIJA 0:1

Borna Gojo – Andrej Rubljev 4:6, 6:7 (5)

*Rusija je povela 1:0! Nažalost, nije uspio Borna Gojo. U tie-breaku se dva puta vraćao Hrvat, poveo je 5:4, ali nakon toga nije uspio više osvojiti niti poen.

* Borna je osigurao najmanje – tie-break! Odlično se bori Hrvat, zaslužio je treći set protiv petog tenisača svijeta. Podsjećamo, Borna je tek 279. na Touru…

*Ništa nije imao Borna u 10. gemu, nikakvu šansu ne bi li eventualno zaprijetio oduzimanjem seta…

*Još jedan lagani gem za Hrvata, to je i bio plan da nema oscilacija na svom servisu. Nažalost, niti Rus ne nudi ništa, nadajmo se da će neka prilika već doći…

*Dosta lagano je prošao Gojo kroz ovaj gem, samo neka Hrvat zadržava ritam pritiskanja Rubljova, iako Rus nudi “mrvice” na svom servisu…

* Dva poena je osvojio Borna na servis bivšeg pobjednika Umaga, najviše je to što je imao u jednom gemu, a malo je nedostajalo ni do izjednačenja…









*Gojo je s dva asa spasio dvije break lopte, na kraju smo dočekali i pogrešku forhendom Rubljova, poveo je Borna 1:0 u drugom setu.

*Otišao je prvi set na stranu Andreja Rubljova. Premalo je ponudio Hrvat na reternu, morat će, uz bezgrešni servis, poraditi na reternu ako želi eventualno izboriti treći set.

*Gojo je asem zaključio svoj servis gem, izvukao je 0:15, sjajan tenis u ovoj igri, posebno izlazak na mrežu i sigurna egzekucija. To je nešto što će možda morati češće primjenjivati, jer u dugim izmjenama nema baš šansi, kako stvari stoje…

*Krenuo je s 0:15 (dvostruka pogreška Rusa), ali u ostatku gema bio je uglavnom tek – prolaznik.









*Nažalost, jedan slabiji gem od strane Goje itekako je iskoristio Rubljev. Bilo je 15:40, sjajan napad Andreja i velika prednost ruskog tenisača i šansa za osvajanje prvog seta.

*Lagani gem za Bornu nakon 40:0, osjeća se samopouzdano, to je sjajno, bravo za Hrvata.

*Gojo je opet imao problema, ali servisom izvlači ključne poene, bravo Borna.

*Bez izgubljenog poena ide i prvi gem na stranu Rusa u meču…

*Nije dobro krenulo, Borna je imao 40:15, a onda je bio suoćen s nekoliko break lopti, no sjajno se spašava. Zadržao je servis, sad je pritisak na Rusu…

Najava: Hrvatska ‘napada’ Rusiju za treći naslov

Hrvatska je u svojem četvrtom finalu Davis Cupa, napadamo – treći trofej. Ukupno treće finale u samo pet zadnjih godina, nevjerojatan uspjeh za državu kojoj je teško uložiti u tenisku dvoranu…

Napada Hrvatska na Rusiju danas, bit će to daleko najteži ispit. I jedna i druga reprezentacija će pokušati po treći put osvojiti najcjenjeniji momčadski trofej u svijetu tenisa, s time da će Hrvatska po četvrti put igrati u finalu, dok su Rusi stigli do svog šestog finala, ali prvog nakon 2007.

Hrvatska je za prolaz u finale svladala Srbiju sa 2-1, a Rusija Njemačku istim rezultatom, s tim da su Rusi pobjedu osigurali već nakon dva pojedinačna dvoboja pa su parovi bili ekshibicijskog karaktera, odnosno poslužili su kao trening ruskim tenisačima.

Rusi favoriti

“Prije početka turnira Rusija je slovila kao jedan od favorita za osvajanje naslova. Ima nevjerojatno jaku reprezentaciju, četiri tenisača među prvih 30, što govori o veličini. I pokazali su da su jako moćni, pobijedili su u svim susretima, iako su imali neke teške okršaje, kao u grupi sa Španjolcima”, rekao je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić dan uoči svog trećeg finala Davis Cupa u kojem će Hrvatska imati status stanovitog autsajdera.

No, to Čiliću i članovima hrvatske reprezentacije nimalo ne smeta.

“Mi se nadamo da ćemo izaći s najboljom igrom. Veselimo se još jednom finalu i nadamo se uspjehu.”

Iako će izbornici Vedran Martić i Šamil Tarpišev igrače za finalni dvoboj prijaviti sat vremena prije početka prvog meča, gotovo je sigurno da će u njemu Borna Gojo igrati protiv Andreja Rubljova, a u drugom Marin Čilić protiv Danila Medvedeva. Kao što je izvjesno da će, dođe li do odluke u paru, Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić. Bilo koja promjena, bila bi veliko iznenađenje.

Stoga je logično pitanje upućeno Čiliću – kako pobijediti Danila Medvedeva od kojeg je dvaput izgubio, a na ovogodišnjem Wimbledonu propustio prednost od 2-0 u setovima. U Madridu bi takvo vodstvo značilo pobjedu.

“Poznajem ga dobro. Imali smo taj sjajan meč u Wimbledonu u kojem sam nažalost izgubio u pet setova. No, taj meč mi je dao dosta nade i samopouzdanja za nastavak sezone. Sigurno da ću ući u meč lakše, osjećam da mogu doći do pobjede. No, najbitnije je da dođemo do dva boda.”

Dao je Marin i recept kako se Borna Gojo može suprotstaviti petom tenisaču svijeta Andreju Rubljovu, koji ga je u dva seta (6-3, 6-3) pobijedio prije dvije godine u grupnoj fazi završnog turnira Davis Cupa.

“Borna je pokazao fenomenalan tenis tijekom posljednjih deset dana. Igrao je sjajno, najbolje u dosadašnjoj karijeri. Treba vjerovati u sebe, a mi ćemo mu sa strane dati veliku podršku. Čeka ga nevjerojatno težak meč, no pritisak je na Rusima koji moraju osvojiti dva boda u pojedinačnim mečevima”, zaključio je Čilić koji je prije tri godine u Lilleu donio Hrvatskoj drugi Davis Cup trofej, posljednji koji je osvojen u nekadašnjem, tradicionalnom formatu natjecanja prvi put održanog prije 121 godinu.