‘Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat’ Otvoren o Đokovićevim korijenima: ‘U Hrvatskoj se o tom raspravlja’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Puno je velikih priča s terena koje je svojim uspjesima pisao Novak Đoković, odnedavno sam na vrhu vječne ljestvice muških pobjednika na Grand Slam turnirima, ali legendarni Srbin ima i posebnu obiteljsku priču.

Za vrijeme bivše Jugoslavije, mnoge su bile takve, a u Đokovićevom slučaju, sa strane Novakove majke Dijane obiteljska priča povezana je s Vinkovcima, s obzirom na to da je iz tog kraja njezina obitelj. Povezanost s Hrvatskom tu traje, nije jedina poveznica Goran Ivanišević, a ni Đokovićevi dolasci u Hrvatsku.

Svojedobno je o korijenima govorio Zdenko Žagar, Novakov djed s majčine strane, kojeg je prije nepune tri godine posjetila ekipa srpske Nove.rs, s pričom koju je tada 82-godišnji Žagar imao o samom sebi – i o svojoj obitelji, uključujući kćeri Dijanu i Sandu, Dijaninog supruga Srđana i njihovog Novaka koji je postao sportska legenda.





‘Po nacionalnosti sam Hrvat’

“Ja sam po nacionalnosti Hrvat i rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baka, također je rođena u istom mjestu. Tamo smo se našli i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, ona je još pohađala školu, poslije smo se vjenčali kada mi se pridružila. Tako se rodila Dijana, pa Sanda”, pričao je Zdenko Žagar za Novu.rs.

“Uvijek sam govorio da sam Jugoslaven ili Hrvat, Srbin nikad nisam bio. Dijana je rođena u Beogradu i tu je odrasla. O Noletu tek da ne pričam. Njemu je i otac Srđan Srbin. Zapravo, pitanje je koliko ima i crnogorske krvi, ima tu malo mješavine”, nastavio je Đokovićev djed.

“Normalno je da će biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to nitko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rođakinja koja živi u Vinkovcima, pitala me gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome”, dodao je Novakov djed Zdenko.

U slučaju Zdenka Žagara, bila je tu i njegova bolna priča u odnosima s obitelji, poslije razvoda od Dijanine majke.

“Žao mi je. Žao mi je što je sve tako ispalo. Svašta se događalo u našim obiteljskim odnosima. Nisam puno sudjelovao u Novakovom odrastanju. Prije nego je bio rođen, četiri godine sam bio u Prištini. Bivša supruga i djeca živjeli u Beogradu, a ja tamo. Dolazio sam vikendom. Poslije sam se razveo od bivše žene pa sam bio prisiljen malo se distancirati od svoje obitelji. Kontaktirao sam ih, ali to nije bilo to”, govorio je Novakov djed.

“Dijana je mene krivila za razvod, to mi ne može oprostiti. Ja smatram da je za razvod uvijek potrebno dvoje. Koliko je muškarac kriv, toliko je kriva i žena. Međutim, moja kći to nije mogla razumjeti, potpuno se udaljila od mene. Posao me udaljio od obitelji jer si danas kući, a sutra tko zna gdje. To je sve ‘debelo’ koštalo. No, želim da jedna stvar bude jasna – pravio sam djecu zato što sam to htio”, pričao je Đokovićev djed.









“Odnosi su nam se kasnije popravili, ali kad god bismo se vidjeli, situacija je uvijek bila napeta. Sada je sve kako treba. Svatko je na svojem mjestu i poštujemo se”, govorio je Novakov djed Zdenko Žagar o odnosima s kćeri Dijanom i s ostatkom obitelji.