UKRAJINKA ‘RAZBILA’ RUSKINJU I PORUČILA: ‘Baš sve što zaradim, šaljem svojoj vojsci!’

Ukrajinka, Elina Svitolina Monfils, 15. igračica svijeta, slavila je u prvom kolu turnira u Meksiku protiv Ruskinje Potapove s 2:0.

Naravno bio je ovo susret koji je izazvao puno pozornosti zbog zemalja koje djevojke predstavljaju. Svitolina je izjavila da neće nastupati rotiv ruskih tenisačica, ali je promjenila odluku zbog toga što je Potapova odlučila nastupati po neutralnom zastavaom.

“Bio je ovo poseban meč za mene. Veoma sam tužna, ali sam i sretna što ovdje igram tenis. Bila sam fokusirana, jer sam bila na misiji za svoju zemlju. Sav novac koji zaradim od nagrada ide za ukrajinsku vojsku”

Elina Svitolina, after defeating Anastasia Potapova: “I was on a mission for my country.”

Svitolina added that all of the prize money she earns in Monterrey is going to the 🇺🇦 army.

She is a paragon of courage, writes @ptbodo, at a time when actions speak far louder than words.

— TENNIS (@Tennis) March 2, 2022